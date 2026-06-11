Първи осъдени на затвор капитани на малки лодки за застрашаване на живота на други хора в Ламанша

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Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове, станаха първите осъдени за новото престъпление - застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ламанша, съобщиха Пи Ей медия и ДПА.

Тридесет и две годишният афганистанец Мохамад Таджик беше осъден на две години затвор в Кралския съд в Кентърбъри за опасно пътуване на 17 януари, а 26-годишният судански гражданин Алнур Али беше осъден на 27 месеца за плаване през Ламанша с лодка с мигранти на 9 април.

При произнасянето на присъдите съдия Саймън Джеймс заяви: "Очевидни са присъщите опасности при прекосяването на един от най-натоварените морски пътища в света с плавателно средство, което никога не е било проектирано за такова пътуване".

"Опасността от смърт и тежки наранявания обаче се увеличава значително, когато лодките нямат навигационни средства, препълнени са, а пътниците на борда не разполагат с подходящо спасително оборудване."

Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато влезе в сила ново законодателство за гранична сигурност, припомнят медиите.

Мохамад Таджик стана първият осъден по новия закон, след като се призна за виновен на 21 април.