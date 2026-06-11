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Водни оръдия във втората вечер на антиимигрантски безредици в Белфаст (Снимки)

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снимка: РОЙТЕРС

Втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците в сряда не бяха от същия мащаб като насилието във вторник.

Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано.

Вълната от насилие срещу имигранти се разрази, след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож, съобщава Нова тв. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните медии за бурни протести.

30-годишен гражданин на Судан беше обвинен в сряда в съда в опит за убийство.

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

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