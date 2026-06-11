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Израелската армия заяви, че два въздушни обекта са паднали близо до израелски войници в Южен Ливан

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Карта на Ливан

Израелската армия заяви днес, че два въздушни обекта са паднали близо до район в Южен Ливан, в който действат израелски войници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на Северен Израел.

По-рано израелската армия заяви, че е издадено предупреждение, след като от територията на Ливан са били изстреляни обекти срещу райони в Северен Израел.

Повече от три месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток.

Ливанското ислямистко движение "Хизбула" въвлече Ливан във войната в Близкия изток на 2 март, като изстреля ракети срещу Израел, за да отмъсти за убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей. Израел отвърна с въздушни удари и наземна операция.

Карта на Ливан

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