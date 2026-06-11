Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, взриви два кораба

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Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, включително петролни танкери и търговски кораби, на фона на рязката ескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон.

Според изявление на висшето командване на иранските въоръжени сили всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел.

Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана.

Междувременно ирански медии съобщиха за активиране на системите за противовъздушна отбрана в западните части на Техеран. Информация за експлозии беше разпространена и от провинция Фарс, както и в близост до остров Киш в Персийския залив.

Бе съобщено за още взривове в районите на Сирик, Минаб, Асалуя и Бандар Абас в южната част на Иран. Появиха се и информации за морски сблъсъци между ирански и американски сили.

Впоследствие Иран заяви, че е ударил две военни бази в Кувейт и Бахрейн.

Ескалацията идва ден след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че са възможни мащабни удари срещу Иран. Подобна позиция по-късно изрази и министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

Според ирански медии два кораба, които са направили опит да преминат през Ормузкия проток въпреки въведената забрана, вече са били поразени, съобщава Нова телевизия.