Американската армия приключи новата серия удари срещу Иран

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Американските въоръжени сили заявиха в социалната мрежа "Екс", че са приключили с новата серия от удари срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Американските сили "нанесоха при условия на самоотбрана нови удари удари по няколко цели в Иран, по нареждане на върховния главнокомандващ", написа Централното командване на американските въоръжени сили, което отговаря за Близкия изток.

"Силите на Централното командване нанесоха удари по инсталации за военно наблюдение, по комуникационни системи и по обекти на иранската противовъздушна отбрана из цялата страна", се казва още в изявлението.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е ударил бази в Кувейт и Бахрейн, в отговор на новите американски бомбардировки по Иран.

"В рамките на две вълни на операции бяха поразени осемнадесет важни цели на американската армия" в базите "Али ал-Салем" и "Ахмад ал-Джабер" в Кувейт, както и във военновъздушната база "Шейх Иса" в Бахрейн, каза КГИР, цитиран от иранската новинарска агенция ИРНА. По-рано ирански медии предадоха, че иранските сили са атакували главния щаб на Пети американски флот в Бахрейн.

Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че американските сили са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран в 17:15 часа източно американско време (00:15 часа българско време)

Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че са възможни силни удари по Иран.

По-късно изявление в този смисъл направи и американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

След началото на ударите срещу Иран Тръмп заяви пред телевизия "Фокс нюз", че САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран, предаде Ройтерс.

Държавният глава каза, че американски изтребители действат в небето над Иран.

Тръмп каза още, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките.

Тръмп изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.

Американският лидер поясни, че Израел не участва в тези удари срещу Иран.

Ирански държавни медии предадоха, като се позоваха на висш ирански представител, че не е имало контакти между Доналд Тръмп и ирански представители след най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран.

"Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", каза иранският представител.

В отговор на ударите, висшето командване на иранските въоръжени сили заяви днес, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове.

Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, заявиха в "Екс" американските въоръжени сили.