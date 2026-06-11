Изложба на турски творци, свързани с България, в желязната църква “Св. Стефан” в Истанбул

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„София– Истанбул: Мост на изкуството. Продължение в Истанбул" е мотото на художествена изложба, която предстои да бъда открита днес в уникалната Желязна църква "Свети Стефан" на брега на Златния рог в Истанбул, предава БТА.

Тя е продължение на едноименна изложба, чието начало бе поставено в София през декември 2025 година.

Мащабният културен проект продължава своя път в Истанбул с представяне на творби от съвременни турски автори, чиято творческа биография е свързана с България, съобщиха за БТА организаторите на изложбата от аукционната къща Еникор в София.

Проектът е посветен на културния диалог между София и Истанбул - два града, свързани от история, памет и творчески обмен.

Избирането на Желязната църква за домакин на изложбата е свързано с това, че храмът представлява емблематично място със силно историческо и духовно значение, символ на срещата между култури и традиции.

Включените в изложбата произведения разкриват теми за принадлежността, идентичността и движението между различни културни пространства, които превръщат експозицията в мост между личните истории и съвременното художествено мислене.

Желязната църква "Свети Стефан", която е на 130 години, е ценен паметник на българското културно-историческо наследство в Турция.

След мащабната реставрация на българския храм през 2018 година, приземният етаж бе превърнат в музейно пространство, където се излагат исторически артефакти и се организират художествени изложби.

Храмът, който е обявен за най-красивата църква на Турция, се посещава всекидневно от много туристи от България и от чужбина.

По-нататъшният път на изложбата ще продължи с представяне в галерия "Истиклял" в централния район Бейоглу в Истанбул от 1 до 16 август т.г,