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Земетресение в района на Вранча

1960
Земетресение СНИМКА: Pixabay

Слабо земетресение е регистрирано в Румъния, съобщава Европейският и средиземноморски сеизмологичен център. Трусът е бил с магнитуд 3,6 и е локализиран в района на град Бузау.

Той е в непосредствена близост до сеизмичната зона Вранча, която е най-активният земетръсен район в Румъния и един от най-значимите в Европа.

По данни на сеизмолозите огнището на земетресението е било на значителна дълбочина - над 100 километра под земната повърхност.

Земетресението е засечено и от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, като българските специалисти също определят магнитуда му на 3,1 по Рихтер, съобщава Нова тв.

Няма информация трусът да е бил усетен на територията на България, нито са съобщени данни за щети или пострадали.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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