Външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ е изцяло прекъснато

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Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви днес, че външното електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала, намираща се в Югоизточна Украйна, е било напълно прекъснато заради атака през нощта срещу електрическа подстанция, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Това е 19-ото поред прекъсване на електроснабдяването на атомната електроцентрала от началото на войната в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Назначеното от Русия ръководство на окупираната Запорожка АЕЦ уточни, че енергийните блокове са получили аварийно захранване от резервните дизелови генератори, които работят нормално. Работата на системата за сигурност на централата не е нарушена.

Не се наблюдава покачване на равнището на радиоактивност на площадката на атомната електроцентрала.