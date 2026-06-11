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САЩ атакуваха танкер, опитал да пробие блокадата на Ормузкия проток, има жертви

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Танкер бе уцелен при атака от САЩ Снимка: 24 часа

Представител на индийските власти съобщи днес, че трима индийски моряци са били убити на борда на танкер, атакуван от американските въоръжени сили заради предполагаемо нарушение на блокадата на Ормузкия проток, наложена срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Сарбананда Соновал обяви, че тримата моряци са били убити на борда на плаващия под флага на Палау танкер „Сетебело", пише БТА.

„За жалост бе потвърдено, че трима индийски моряци, за които първоначално бе съобщено, че са в неизвестност, са загинали, след като бяха открити две тела", написа той в публикация в Екс. В публикацията не се уточнява къде е третото тяло.

Централното командване на американските въоръжени сили обвини „Сетебело", че е „нарушил продължаващата блокада, като се е опитал да транспортира петрол от Иран". В изявлението се уточнява, че е бил нанесен удар по машинното отделение на кораба, за да бъде спрян той.

Танкер бе уцелен при атака от САЩ

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