Румънският министър на отбраната изпрати 10 въпроса към Киев за дроновете в Черно море

Румънският министър на отбраната Раду Мируца съобщи, че е изпратил на украинския си колега десет въпроса, свързани с украинските морски дронове в Черно море. Един от тях избухна миналата седмица край пристанище Констанца, съобщава информационният сайт Зиаре.

„Докато ние сме страна, която поддържа близки и основани на дълбоко уважение отношения с Украйна, аз, като министър на отбраната, считам за легитимно Украйна да дойде и да ни представи цялостния ход на събитията. Какво са имали предвид? Какъв е бил планът? Как са стигнали дотам? Загубили ли са контрол над тях? Не са ли го загубили? Защо едни са били там, а други са били по-далеч?", каза министър Раду Мируца пред новинарския канал на обществената телевизия ТеВеРе (TVR Info), пише БТА.

Според информацията, разпространена в общественото пространство, Украйна е провеждала операция с четири морски дрона, като един от тях е достигнал пристанище Констанца и е експлоадирал там, а другите три са се взривили някъде в открито море, отбелязва информационният сайт Зиаре.

Министърът на отбраната на Румъния каза, че разполага с потвърждение за четири дрона, които са били изгубени и които са експлоадирали.

„Изгубили са контрол над комуникациите на тези дронове, но знаели ли са позициите им или не? Когато са разбрали, че дронът е блокиран и се е озовал там, където е стигнал, какъв вид комуникация са имали с този дрон, какъв е бил взривният товар (...)", каза министърът, говорейки за разясненията, които е потърсил от украинска страна.

На 5 юни морски дрон експлодира край пристанището в румънския град Констанца, като при инцидента нямаше пострадали.