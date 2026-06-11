КМГ: Китайска автомобилна софтуерна технология стана част от глобалния индустриален стандарт

Международната организация за отворена системна архитектура в автомобилната индустрия (IOSA) обяви вчера в Шанхай, че разработена в Китай операционна система за интелигентно управление на автомобили официално е включена като основна базова платформа в глобалното общодостъпно хранилище за код на системите за автономно и интелигентно шофиране. Това е първият случай, в който китайска технология за базов автомобилен софтуер става част от международен индустриален стандарт.

Според представител на организацията изборът на китайското решение се дължи на факта, че Китай разполага с най-активния пазар за интелигентни автомобили в света. Една от разработените в страната автомобилни операционни системи вече е внедрена в над 25 милиона превозни средства и се използва в повече от 300 автомобилни модела.

Той подчерта, че отвореният код и споделянето на технологии са основна тенденция в съвместното развитие на световната автомобилна индустрия.