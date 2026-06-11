КМГ: Четири принципа откриват нова страница в отношенията между Китай и КНДР

По повод посещението на Си Дзинпин в КНДР севернокорейският официоз „Нодом синмун" публикува редакционен коментар, в който се посочва, че визитата има „голямо значение" и че „постоянно задълбочаващите се приятелски отношения между Китай и Северна Корея притежават силна жизненост".

И Китай и КНДР са социалистически държави, ръководени от комунистически партии, а приятелството между поколенията, споделената съдба и взаимната подкрепа винаги са били отличителни черти на техните отношения. Северна Корея посрещна Си Дзинпин с „най-висока почит и най-тържествената официална церемония", което не само демонстрира непоклатимото традиционно приятелство между двете страни, но и показва, че стратегическото ръководство на най-високо ниво е ключовото предимство на китайско-севернокорейските отношения.

По време на разговорите си с Ким Чен-ун китайският председател Си Дзинпин очерта четири принципа за развитие на двустранните отношения: ръководство чрез високо ниво на взаимодействие и укрепване на политическото доверие; поставяне благосъстоянието на народа в центъра и повишаване на практическото сътрудничество; предаване на приятелството и засилване на връзките между хората; и утвърждаване на справедливостта и обогатяване на стратегическото сътрудничество. Тези принципи са насочени към дългосрочното развитие на отношенията между двете партии и страни и отразяват тенденциите на съвременната епоха, като очертават ясен план и посока за бъдещето на двустранното сътрудничество.