Дете е ранено и има щети по сгради при иранска атака в Манама

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Дете е леко ранено, а сгради пострадаха при атаката срещу Бахрейн, извършена от Иран в отговор на американски удари, съобщиха днес властите на кралството от Персийския залив, цитирани от Франс прес.

"Единадесетгодишно момиче е леко ранено и е получило медицинска помощ на място; превозни средства са се възпламенили, а в град Хамад и столицата Манама са пострадали жилищни сгради след падането на отломки в резултат на прехващането и унищожаването на ирански ракети", написа Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в Екс, като публикува снимки на горящо здание и изпепелени автомобили.

Йорданската армия обяви днес, че е свалила 20 ирански ракети, след като по-рано Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи за удари по американски команден център в кралството.

"Рано призори системите за противовъздушна отбрана и военновъздушните сили са прехванали и свалили 20 ракети, които са били изстреляни от Иран в посока Азрак" – зона, разположена на около 80 км източно от столицата Аман, където се намира американска база, заяви цитиран в изявление военен представител.

"При прехващането паднаха няколко отломки, но нямаше жертви, нито материални щети", съобщи същият източник, цитиран от БТА.