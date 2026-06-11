КМГ: Нова страница в устойчивото развитие на суровото Цинхай-Сидзанско плато

Езерото Бангонг се намира в най-западната периферия на Сидзанския автономен регион. Около него, благодарение на блатата и ливадите, се е формирала уникална екосистема. То е жизненоважна територия за размножаване и почивка по време на миграция на множество видове водолюбиви птици, сред които черношиестият жерав и индийската гъска. Районът е и постоянно местообитание за диви животни като сидзанската антилопа и сидзанското диво магаре.

За да се съхрани крехкото екологично равновесие на тази високопланинска област, неуморната патрулна дейност на природозащитниците е от ключово значение. Извън пределите на езерото Бангонг, обширните територии на Западен Сидзан изглеждат пусти и сурови, тъй като остават изолирани от влажните въздушни маси на Индийския океан. Високопланинските простори са обвити в сиво-жълти нюанси, а оголените каменисти и пясъчни земи са осеяни с рядка, изсъхнала растителност. Тежките климатични условия не само възпрепятстват икономическия напредък на региона, но и поставят сериозни предизвикателства пред всекидневието и поминъка на местното население. Ето защо опазването на този край и възстановяването на природата му са отдавнашно желание на тукашните хора.

Опазването на околната среда днес полага основите за благоденствието на бъдещите поколения. През 2024 г. в префектура Али официално стартира проект за озеленяване на северния склон край река Шъцюенхъ. Планът предвижда в рамките на пет години да завърши цялостното залесяване, а до десет години да бъде изградена мащабна „зелена стена". Проектът обхваща площ от над 15 800 хектара, като целта му е районът да се превърне в „зелената перла" на западната част на Цинхай-Сидзанското плато. Днес върху някогашните оголени и ерозирали земи зеленината се разпростира с удивителна скорост. Навсякъде изникват кокетни зелени паркове, които бързо стават любимо място за отдих, разходки и детски игри. Тази екологична революция на „Покрива на света" вдъхва нов живот на платото и подпомага устойчивото, висококачествено развитие на целия регион.

Успоредно с тези мерки, в провинция Цинхай се развиват и други иновативни подходи. Фотоволтаичният индустриален парк „Таратан" се намира на територията на окръг Гунхъ в Хайнан-сидзанската автономна префектура. През последните години местните власти са внедрили иновативен модел за овладяване на пустинните земи, популярен като „производство на ток над панелите, паша на овце под тях". Този подход постига перфектен баланс между екологични и икономически ползи и се превърна в емблематичен път за зелено развитие в Цинхай. На монголски език „таратан" означава „пустош" – място, където традиционно вилнеят пясъчни бури, а растителност почти липсва. Местната власт обаче е видяла потенциал в тази безплодна земя заради голямата надморска височина и интензивното слънцестоене. През 2012 г. в пустинята Гоби бяха монтирани първите фотоволтаични панели. Това, което започна като стандартен проект за чиста енергия, доведе до неочаквана изненада: засенчването от панелите задържа влагата, тревата избуя, а пускането на стада под тях роди нов модел на синергия между пасищното животновъдство и зелената енергетика. Тази иновация превърна някогашната пустиня в „златна земя".

Само за няколко години в префектура Хайнан бяха изградени 32 фотоволтаични екоферми и 56 пункта за паша в рамките на соларния парк. Броят на така наречените „фотоволтаични овце" в Таратан скочи рязко от 600 на над 20 000 глави. От някогашното сурово ежедневие, описвано от местните като „вятърът търкаля камъни", днес районът живее в нова реалност. Моделът, включващ фотоволтаици, екология и скотовъдство в Таратан предлага работещо решение за много други региони, съчетавайки успешно борбата с опустиняването и прехода към възобновяема енергия на Сидзанското плато.