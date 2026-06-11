КМГ: Китай запазва лидерската си позиция в световната научна продукция според класацията Nature Index 2026

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Китай остава водещ източник на висококачествени научни изследвания в света, показва класацията Nature Index Research Leaders 2026, публикувана на 10 юни.

Според последното издание на индекса научната продукция на Китай е нараснала с 22,4% между 2024 и 2025 г., което го превръща в единствената държава сред първите десет в света, отчела двуцифрен ръст през периода.

На второ място се нареждат Съединените щати, следвани от Германия.

От седемте основни научни направления, обхванати от класацията, Китай заема първо място в областите на физическите науки, химията, биологичните науки, приложните науки, както и науките за Земята и околната среда. Съединените щати запазват лидерството си в здравните и социалните науки.

Китайската академия на науките отново е определена като водещата научноизследователска институция в света. Тя оглавява класациите във всички научни области с изключение на здравните и социалните науки. Общо девет китайски институции попадат сред десетте най-добри в света, спрямо осем в предходното издание на индекса.

Nature Index измерва висококачествената научна продукция въз основа на публикации в престижни международни научни списания. През тази година обхватът на индекса беше разширен с включването на 17 списания в областта на приложните науки, една научна конференция и 15 издания в сферата на социалните науки.