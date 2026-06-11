КМГ: Китай представи стратегия за по-дълбока интеграция на изкуствения интелект и телекомуникационния сектор до 2030 г.

Китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии публикува нови насоки за интеграцията между изкуствения интелект (ИИ) и сектора на информационните и комуникационните технологии, очертавайки цели до 2030 г. Документът подчертава ключовата роля на мрежовата инфраструктура, изчислителните мощности и центровете за данни за бъдещото развитие на ИИ в страната.

Насоките включват 17 конкретни задачи в четири основни направления, насочени към по-тясното взаимодействие между ИИ и телекомуникационната индустрия. Според китайските власти до 2028 г. страната трябва да изгради първоначална иновационна екосистема, в която развитието на ИИ и комуникационните технологии взаимно да се стимулират.

Предвижда се интелигентните мрежови услуги на Китай да достигнат водещо международно ниво, а комуникационните мрежи да навлязат в етап на висока автономност. Очаква се също така появата на над 30 високостойностни сценария за приложение на ИИ, както и на редица водещи ИИ решения и специализирани интелигентни агенти.

Особено внимание се отделя на развитието на инфраструктурата. До 2028 г. повече от 75% от китайските градове трябва да бъдат обхванати от изчислителни мрежи, осигуряващи достъп с латентност от едва една милисекунда. Според експерти това ще улесни внедряването на технологии като автономното управление на превозни средства, дистанционното здравеопазване и дигитализацията на индустрията.

Сред предвидените мерки са ускорено изграждане на магистрални мрежи за пренос на данни със скорости от 400 и 800 Gbps, оптимизиране на връзките между националните изчислителни центрове в източен, централен и западен Китай и по-широко внедряване на високоскоростни оптични системи. Документът предвижда също подобряване на интернет обменните центрове, модернизиране на мрежовата архитектура и изграждане на градски изчислителни мрежи с минимално закъснение.

Китай вече е изградил основите на национална изчислителна мрежа чрез инициативата „Данните от Изток, изчисленията на Запад", но бързото развитие на големите езикови модели разкри дисбаланси в разпределението на изчислителните ресурси. Новата стратегия цели по-ефективно използване на наличния капацитет чрез свързани помежду си изчислителни клъстери.

До 2030 г. Пекин планира да постигне значителен пробив в ключовите технологии, свързани със сливането на ИИ и комуникационните мрежи, както и да подобри интегрираните услуги в областта на комуникациите, изчисленията, интелигентния анализ и сензорните технологии.

Междувременно „Блумбърг" съобщи, че Китай подготвя инвестиции в размер на около 2 трилиона юана (295 млрд. долара) през следващите пет години за изграждане на нови центрове за данни. Според агенцията това е най-мащабният досега опит на Пекин да създаде основата за бъдещото развитие на китайската индустрия за изкуствен интелект и да засили конкурентоспособността ѝ спрямо САЩ.