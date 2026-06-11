КМГ: КМГ представи доклад за обществените нагласи към изкуствения интелект в Китай

В рамките на петия Глобален форум за медийни иновации, който бе открит на 10 юни в Чунцин, бе официално представен доклад „Обществени нагласи и дигитална трансформация: доклад за влиянието на ИИ върху живота в Китай (2026)". Той е съвместна разработка на Изследователския институт към Китайската медийна група и Финансовия канал на медията.

Уникалното по рода си изследване стъпва върху данни от 100 000 анкети, обхващащи над 150 града и 300 околии в цялата страна за периода 2006-2026 г., и предлага детайлен поглед върху начина, по който китайското общество възприема, използва и какво очаква от развитието на изкуствения интелект.