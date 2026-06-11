КМГ: Китай представи своята визия за човешките права на глобален форум

На 11 юни в Пекин бе открит Форум за глобално управление на човешките права 2026.

По време на събитието участниците откроиха китайската концепция, според която сигурността е щит за човешките права, развитието е двигател за техния напредък, а сътрудничеството – пътят за тяхното утвърждаване. Бе отбелязано още, че Китай твърдо следва път на развитие, който отговаря на съвременните тенденции и националните специфики, като същевременно непрекъснато повишава стандартите за защита на правата на човека в процеса на своята модернизация.

В контекста на сложната и нестабилна международна обстановка, делегатите изразиха загриженост, че реализирането на човешките права в глобален мащаб е изправено пред сериозни предизвикателства. Те отправиха призив към всички държави по света да обединят усилията си за напредъка на човешката цивилизация и съвместното изграждане на общност на споделена съдба.