Мерц: Не трябва да увеличаваме дълга на ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди срещу увеличаването на дълга на Европейския съюз, защото това би попречило на способността на държавите да защитават своя суверенитет, предаде Ройтерс. „Нов европейски дълг не е решение", каза той, обръщайки се към парламента в Берлин. „Някой държави вече харчат повече за лихвени плащания, отколкото за отбрана", допълни Мерц.

Френският президент Еманюел Макрон призова през февруари за съвместно вземане на заеми, за да може ЕС да догони в някои технологични направления САЩ и Китай, но Берлин се противопостави на идеята, пише БТА.