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Премиерът на Саудитска Арабия възобнови с указ вноса на стоки от Ливан

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Мохамед бин Салман Ал Сауд, престолонаследникът на Саудитска Арабия

Министърът на външните работи на Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан бин Абдула проведе телефонен разговор с премиера на Ливан Науаф Салам, по време на който представи указ на престолонаследника и премиер Мохамед бин Салман Ал Сауд за възобновяване на износа от Ливан към кралството, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Указът следва искането на президента Жозеф Аун и премиера Салам, като в него се признават "положителните действия" на Бейрут за възстановяване на държавните институции, както демонстрираното от ливанска страна сътрудничество, включително изпълнение на поетите от него ангажименти, пише БТА.

Саудитският външен министър потвърди подкрепата на кралството за стабилността на Ливан, суверенитета над цялата му територия, както и за добруването на братския ливански народ. Той също така изрази увереност, че Ливан ще продължи да предприема всички необходими мерки страната да не се използва за база, от която да се вреди на съседите ѝ.

Мохамед бин Салман Ал Сауд, престолонаследникът на Саудитска Арабия

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