Бил Гейтс призна, че Епстийн го е изнудвал с информация за извънбрачните му афери

Съоснователят на „Майкрософт" Бил Гейтс свидетелства пред комисия на американския Конгрес, че е бил изнудван от покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде ДПА.

Епстийн знаел за извънбрачните афери на Гейтс и използвал тази информация, за да му оказва натиск, каза вчера милиардерът по време на доброволно изслушване пред контролна комисия на Камарата на представителите на САЩ.

Седемдесетгодишният Гейтс каза, че Епстийн също така се опитал да го принуди да възобнови контактите си с него, но този опит се провалил. „Въпреки че той може би се опитваше да установи лични отношения с мен, аз изобщо не бях заинтересован в това и никога не съм отговарял на опитите му", заяви той.

В предварително подготвено изявление, цитирано от няколко американски медии, Гейтс казва, че е срещнал Епстийн през 2011 г., но преустановил контакт с него през 2014 г., след като Епстийн обещал да осигури дарения на стойност милиарди долари за световни здравни проекти, но това обещание така и не се материализирало, пише БТА.

„Ако времето, което прекарах с Епстийн, му е помогнало да изглежда надежден, аз дълбоко съжалявам за това", се казва в изявлението на Гейтс.

Изслушването пред комисията се състоя при закрити врата и не бе записано на видео.

Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ бе натоварена да разследва мрежата за сексуални посегателства на финансиста Епстийн, който почина в затвора през 2019 година.

Мултимилионерът от Ню Йорк бе начело на мрежата за посегателства, жертви на която са били мнозина жени и непълнолетни. Предполага се, че Епстийн лично е насилвал малолетни в продължение на няколко години.

Според информация в медиите Гейтс е признал, че срещата му с Епстийн е била „сериозна грешка в преценката". Той казал, че никога не е ставал свидетел на престъпно поведение. „Никога не съм ходил на неговия остров, в неговото ранчо или в дома му във Флорида. Никога не съм насилвал никого", добавил той.