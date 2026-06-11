Героят, спрял суданец да пререже гърлото на мъж от Белфаст: Беше естествена реакция

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Мъжът, който спря суданеца да пререже гърлото на 40-годишен мъж в Белфаст заяви, че намесата му е била „естествена реакция". Той осъди безредиците и призова средствата, събрани в негова подкрепа, да бъдат насочени към пострадалия, пише "Дейли мейл".

32-годишният Майтю Маг Тигернан бе заснет във видео, което се разпространи в социалните мрежи. На него се вижда как Тигернан удря нападателя с тояга.

40-годишният мъж е загубил лявото си око и е получил сериозни травми по гърба, шията и лицето, включително и увреждания на дясното око, при нападението, станало около 22:30 ч. в понеделник вечерта. Той остава под лекарско наблюдение в болница.

По случая е повдигнато обвинение за опит за убийство срещу 30-годишния судански гражданин Хади Алодид, който е задържан под стража.

Инцидентът, станал на улица „Кинаърд Авеню" в северната част на Белфаст, предизвика вълна от антиимиграционни протести, прераснали в безредици в продължение на две последователни нощи. Съобщава се за подпалени жилищни имоти, ранени полицейски служители и опожарени превозни средства.

В интервю за британска телевизия Тигернан критикува ескалацията на насилието, като заяви, че подобни действия подкопават смисъла на протестите.

„Всеки има право на мнение и на мирен протест. Когато обаче той премине в насилие, се губи същността на каузата", посочи той.

Кадри от мястото на събитията показват стотици протестиращи, предимно мъже с тъмно облекло и покрити лица, събрани по улиците, част от които са участвали в нападения срещу сгради, полицейски сили и транспортни средства.Тигернан допълни, че магазин в близост до дома му, който е бил семеен бизнес в продължение на 20 години, е бил „унищожен" по време на безредиците.

По думите му ескалацията на насилието е била провокирана от етническо напрежение:

„Сред всичко случващо се някой е видял човек с различен цвят на кожата и това е довело до последвалите действия", заяви той.

В сряда вечерта при безредиците са били ранени 12 полицейски служители, а 16 души са арестувани.

Тигернан подчерта също, че средствата от дарителската кампания, организирана на негово име, следва да бъдат насочени към пострадалия Стивън Огливи, а не към него.

След като действията му привлякоха обществено внимание, в платформата GoFundMe бе създадена кампания с цел да се съберат средства „за да му се почерпи по питие", като до момента са дарени около 30 000 британски лири.

В интервю за британска телевизия той заяви, че сумата би трябвало да бъде използвана за подкрепа на Огливи и неговото семейство в процеса на възстановяване.

След участието му в медийното предаване, неговата партньорка Айф О'Райли го определи в публикация в социалните мрежи като „човекът на момента", като изрази гордост от постъпката му и подчерта скромността, с която той приема общественото внимание.

По-рано Тигернан разказа, че случайно се е озовал на мястото на инцидента в понеделник вечерта, след като с приятел е поел по пряк път към бензиностанция.

Двамата забелязали мъж, който се намирал върху друг, и първоначално предположили, че става въпрос за сбиване.

„Реагирахме инстинктивно. Израснали сме в западен Белфаст и много хора там имат подобна нагласа. В крайна сметка на земята лежеше човек, който се нуждаеше от помощ", посочи Тигернан.

Той допълни, че според него повечето хора от неговата общност биха постъпили по същия начин, подчертавайки, че въпреки негативния имидж в момента, Белфаст остава място със силно развито чувство за общност.

По думите му двамата с неговия приятел са се намесили, за да разтърват мъжете, като в този момент спътникът му е забелязал нож.Тигернан разказа, че в решаващия момент е действал инстинктивно: „По-рано същата вечер бях закарал сина си на тренировка по хърлинг. Слязох от колата, отворих багажника и взех неговата тояга."

„Инстинктът надделя – затичах се и ударих мъжа по главата с тоягата, около три пъти, с всички сили", посочи той.

По думите му неговият приятел пристигнал секунди по-късно и се опитал да обезвреди нападателя, като го задържи за крака, за да освободи пострадалия.

„Ударих го отново силно, но това сякаш не го спря. Все пак той се олюля и изпусна ножа. Мисля, че друг човек, който наблюдаваше, се намеси и го изрита настрани", добави Тигернан.

Двамата се опитали да обърнат нападателя по корем, за да го обездвижат, но той оказвал съпротива. Малко по-късно на място пристигнала полиция, като четирима служители поели контрола над ситуацията, преди да бъде изпратена и въоръжена подкрепа.

Семейството на пострадалия Стивън Огливи е благодарило на Тигернан за намесата му, подчертавайки, че действията на гражданите на място са спасили живота му.

Обвиняемият Хади Алодид се е явил пред съда в Белфаст в сряда, като срещу него са повдигнати обвинения за опит за убийство, притежание на хладно оръжие и отправяне на заплахи за убийство.

Според наличната информация той е пристигнал във Великобритания, след като е пътувал от Франция до Република Ирландия, а впоследствие е преминал в Северна Ирландия, където е поискал убежище и е получил право на пребиваване за срок от пет години.

Междувременно властите съобщиха, че при втората нощ на безредици в Северна Ирландия са били ранени 12 полицейски служители, а 16 души са задържани. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен заяви, че нивото на насилие е било по-ниско в сравнение с предходната нощ, като същевременно осъди проявите на „расистко хулиганство".

Полицията е използвала водни оръдия срещу участници в безредиците, които са замеряли служителите на реда с тухли и коктейли „Молотов" в графство Антрим.

Сблъсъци са възникнали и в района на Сандинокуз в Нютаунаби, северозападно от Белфаст, където е бил подпален автомобил на Департамента по инфраструктура.

Видеозаписи показват десетки мъже, облечени в черно и с покрити лица, събрани по Антрим Роуд, които разрушават настилки и изваждат тухли от сгради, за да ги използват като снаряди срещу полицията.

Участници в безредиците са направили опит да подпалят изоставена сграда в близост до бензиностанция в Нютаунаби, като някои от тях са хвърляли запалителни устройства по полицейските кордони. Забелязани са и действия по палене на контейнери за отпадъци, изтеглени от жилищни имоти.

В Лондондери полицията съобщи за запалени предмети по пътя „Ардмор".

Семейството на Стивън Огливи изрази възмущение от безредиците, като в официална позиция заяви, че подобни действия не отразяват техните ценности и не следва да бъдат оправдавани с нападението.

„Дълбоко сме потресени от случилото се. Категорично заявяваме, че насилието не е приемлив отговор и не бива да се извършва в името на нашия близък. Мирният протест е единственият път напред", се посочва в позицията.

Семейството подчертава още значимия принос на мигрантите към обществото, включително в здравеопазването и сектора на услугите, и призова трагедията да не бъде използвана за насаждане на разделение и враждебност