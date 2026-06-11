Техеран: Споразумението за прекратяване на огъня със САЩ е безсмислено

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Споразумението за прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, което влезе в сила на 8 април, на практика вече е лишено от смисъл, заяви министерството на външните работи на Иран след новата американска бомбардировка тази нощ, предаде Франс прес.

"Незаконните и престъпни атаки на САЩ, извършени през последните няколко часа, представляват не само отявлено нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, но и на практика лишават от смисъл споразумението за прекратяване на огъня", посочи министерството на външните работи в изявление.

Най-малко трима души бяха ранени в района на Техеран при ударите, нанесени от САЩ тази нощ, съобщи иранската новинарска агенция Фарс, като се позова на медицински служител, пише БТА.

"Трима души бяха ранени при инциденти, свързани с бруталните американски атаки в провинция Техеран", заяви ръководителят на местната служба за спешна медицинска помощ.

Американските удари бяха насочени главно срещу Южен Иран, но и срещу обекти в близост до столицата в градовете Карадж, Назарабад и Пишва, посочи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.