Мелони: Трябва единен представител на европейските съюзници на Украйна да преговоря с Русия

Европейските съюзници на Украйна трябва да назначат единен представител за преговори с Русия с цел прекратяване на войната, заяви днес италианската министър-председателка Джорджа Мелони пред парламента, като подчерта, че отделни групи от държави не могат да представляват целия Европейски съюз, предаде Ройтерс.

В неделя лидерите на Великобритания, Франция и Германия – обединени в неофициален съюз за сигурност, наречен "Европейска тройка" – се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски и заявиха, че подкрепят предложението на Киев за преговори с Русия с цел постигане на примирие.

Мелони, която е горещ поддръжник на Украйна, заяви, че Европа трябва да "установи контакт" с Москва, за да спре конфликта, но никоя ограничена група няма "легитимност да говори" от името на всички, пише БТА.

"Отдавна подкрепям необходимостта да се определи авторитетна фигура, която да получи доверието и мандата на всички държави членки (на Европейския съюз – бел. Ройтерс), за да представлява Европа", заяви Мелони пред парламента преди срещата на върха на ЕС и срещата на лидерите на Г-7 следващата седмица.

Тя добави, че усилията за установяване на мир в Украйна изискват също по-силна координация между Европа и САЩ, като посочи, че това "невинаги е лесно, но е необходимо предизвикателство".

ЕС трябва да бъде готов да наложи нови санкции на Иран, ако Техеран не съдейства за прекратяване на кризата в Близкия изток", каза още Мелони.

"Ако Техеран продължи да върви по грешния път, ЕС трябва да бъде готов да засили натиска чрез нови целенасочени мерки", посочи италианската министър-председателка.

Мелони допълни, че неотдавнашните коментари на израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир за Италия са "недопустими от италианска гледна точка и са недостойни, що се отнася до Израел".