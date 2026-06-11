Генерален адвокат препоръча съдът да отхвърли жалбата на ЕК за договорите за Ковид ваксините

Генерален адвокат на Съда на ЕС препоръча днес да бъде отхвърлена жалбата, внесена от Европейската комисия срещу решение от 2024 г., което постановява, че трябва да бъде разкрита информацията за договорите за доставки на ваксини срещу КОВИД-19, предаде Ройтерс.

Генералният адвокат препоръча да бъде потвърдено постановлението, с което се анулира решението на Комисията да редактира имената на членовете на преговорния екип и някои клаузи от договора, позовавайки се на защитата на личната информация, както и на търговските интереси на компаниите.

Препоръката е удар за Комисията и нейния председател Урсула фон дер Лайен, която вече бе начело на тази институция по време на пандемията от ковид, отбелязва Ройтерс.

През 2020 г. и 2021 г. Комисията сключи договори на стойност милиарди евро за снабдяване с ваксини срещу КОВИД-19 за страните от ЕС. Органът на изпълнителната власт на блока оттогава многократно бе обвиняван в липса на прозрачност при сключването на договорите, посочва ДПА, цитирана от БТА.

В отделно дело, което получи широк обществен отзвук, Съдът на ЕС през 2025 г. постанови, че Комисията е постъпила неправомерно като е отказала да сподели текстови съобщения, разменени между Фон дер Лайен и директора на „Пфайзер" Алберт Бурла. Това постановление доведе до внасянето на вот на недоверие срещу Фон дер Лайен в Европейския парламент, който обаче бе отхвърлен.