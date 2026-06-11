Случи ли се наистина кошмарът в дома на Шумахер?

Медицинската сестра на Пилето опита да убеди света, че е била изнасилена в една от спалните на швейцарското му имение, но съдът оправда обвиняемия Джоуи Моусън

Седем години бяха необходими на разследване, прокуратура и съд, за да разнищят и в крайна сметка да се произнесат по скандалния случай с предполагаемо изнасилване, извършено в дома на Михаел Шумахер. Не кой да е, а личната му медицинска сестра се оплака, че през 2019 г. е насилена сексуално от бившия пилот във Формула 1 Джоуи Моусън, който тогава е близък приятел на сина на Шуми - Мик.

Джоуи Моусън и медицинската сестра се засичат в швейцарското имение на седемкратния световен шампион във Формула 1 през ноември 2019 г. В къщата е организирано парти, към което късно вечерта се присъединява и жената, която е избрана да се грижи за Пилето.

След шест поредни работни дни и няколко изпити питиета на гладно сестрата буквално припада на пода и е преместена от останалите купонджии в свободна спалня на горния етаж.

Почти веднага след това Моусън влиза в същата стая и най-вероятно осъществява сексуален контакт с медицинската сестра. По-късно двамата се изправят един срещу друг в съда и разказват коренно различни версии за случилото се в леглото.

Жената твърди, че на сутринта се е събудила със синини по тялото, а кръвта ѝ по чаршафите категорично я убеждава, че е била изнасилена. От своя страна тогавашната изгряваща звезда в моторните спортове разказва на разследващите, че сексът е бил по взаимно съгласие.

Прокурорите са длъжни да застанат на страната на предполагаемата жертва и започват да събират доказателства срещу Джоуи Моусън. А такива не липсват. Факт е, че той остава в чуждата спалня до сутринта, за да не разберат другите за това какви ги е вършил през нощта. След това започва да пише извинителни съобщения, в които пише: “Съжалявам от дъното на душата си. Съжалявам за болката, която ти причинявам”.

Медицинската сестра на Шумахер обаче също не е особено убедителна в своите действия след инцидента. Цели три години по-късно тя подава жалба в Швейцария за изнасилване. През това време животът ѝ върви само надолу. Година след онзи фатален 23 ноември тя е освободена от медицинския екип, който се грижи за здравето на легендарния пилот във Формула 1. Жената и до днес твърди, че уволнението ѝ е било свързано с инцидента, въпреки че самата тя не е предявявала претенции към роднините на Шуми. На всичкото отгоре след седем години ходене по мъките съдът отсъди в полза на човека, когото тя обвини в изнасилване.

Само преди дни Джоуи Моусън беше оправдан по всички обвинения и сега може да продължи живота си постарому. 30-годишният пилот благодари на адвокатите си и обяви, че готви завръщане в моторните спортове.

“Нямам търпение да си сложа отново каската, да седна зад волана и да се съсредоточа върху това, което винаги е било най-голямата ми страст, а именно състезанията”, обяви щастливият австралиец.

На другия полюс бяха настроенията в лагера на медицинската сестра. Самата тя напусна разплакана съдебната зала, а часове по-късно публикува изявление, в което казва:

“Чувствам се ужасно. Първо бях нападната, после бях уволнена, а сега съдът на практика каза, че съм лъжкиня. Преживях ад през последните шест години”.