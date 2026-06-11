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Русия атакува с дронове „Шахед" жп депо в Сумска област, има жертва и ранени

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Военен дрон "Шахед". Снимката е илюстративна. ИЗТОЧНИК: frontierindia

Руски удар по железопътно депо в град Конотоп в Сумска област отне живота на служител на украинските железници, а други четирима бяха ранени, съобщи директорът на железниците Олександър Перцовски, цитиран от Укринформ.

По предварителна информация Русия е атакувала града и депото с дронове с реактивни двигатели тип "Шахед". Поради близостта на депото до границата и бързата атака не всички работници са успели да достигнат до укритията навреме.

"Един от нашите колеги беше убит при атаката, това е болезнена загуба. Още четирима колеги бяха ранени, а нашите хора са с тях в болницата, където им се осигурява необходимата медицинска помощ", написа Перцовски в страницата си във Фейсбук.

Директорът подчерта, че поддържането на железопътния транспорт в общините в близост до фронта се осъществява на много висока цена, пише БТА.

Вчера руска атака срещу Суми нанесе щети по влак, движещ се по маршрута между Суми и Рахов. При атаката беше нарушено железопътното движение, припомня Укринформ.

Военен дрон "Шахед". Снимката е илюстративна. ИЗТОЧНИК: frontierindia

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