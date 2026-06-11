Джуро Мацут: Ще бъде подписан договора за нов граничен пункт между България и Сърбия

Скоро ще бъде подписан договор за изграждането на нов временен гранично-пропускателен пункт "Калотина 2 – Градина 2" и ще бъде намерено решение между България и Сърбия за облекчаване на трафика през границата, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут.

Думите на Мацут идват след двустранна среща с българския президент Илияна Йотова, която се проведе вчера в рамките на 30-ото издание на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София. По време на срещата българският президент посочи, че изграждане на временен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина 2 – Градина 2" ще облекчи не само трафика, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете страни, съобщи прессекретариатът на президента.

Форумът отбеляза 30-та годишнина от учредяването на инициативата за регионално сътрудничество, инициирана от България през 1996 година.

Сръбският премиер Джуро Мацут подписа съвместната декларация, с която завърши форума в София, в чийто текст бе поставен силен акцент върху регионалната икономическа интеграция и инфраструктурните коридори, за разлика от миналата година на Срещата на върха на ПСЮИЕ в Тирана, когато Сърбия наложи вето заради несъгласие с формулировките, свързани с въпросите на сигурността и независимостта на Косово.

В отговор на въпрос Мацут изрази съгласие, че форумът на ПСЮИЕ в София е изпратил послание за повече стабилност и диалог в региона.

Следва пълният текст на интервюто на сръбския премиер Джуро Мацут, което той даде в София пред кореспондента на БТА в Белград:

Г-н Мацут, как бихте обобщили позицията, която зае Сърбия по повод декларацията, приета на 30-ото издание на ПСЮИЕ в София?

- За мен беше голямо удоволствие, че присъствах на 30-ата среща на ПСЮИЕ в София, един от форумите, който донесе разбирането, че е необходимо да се премине от политически позиции и политически разговори към конкретизиране на сътрудничество в района на Югоизточна Европа, имайки предвид, че форумът покрива един голям периметър от държави от Словения до Турция, от Молдова до Черна гора и Гърция. Всички държави участници заявиха своя подчертан интерес за сътрудничество, но и желание да не се съсредоточаваме върху исторически проблеми или проблеми, които съществуват между някои от съседите (на Балканите) в някакъв технически смисъл, а повече да се говори за инфраструктурното свързване, икономическото сътрудничество и особено за интеграцията с ЕС. Преди 30 години само една държава беше член на ЕС - това беше Гърция, а сега тези държави вече са пет. Това показва, че страните от региона са готови да поискат да влязат в ЕС и всички ние заемаме тази позиция. А Сърбия е посветена на дълготрайно и постоянно участие в процеса на решаване на всички необходими условия за интеграция в ЕС чрез затваряне на клъстери и по този начин за получаване на достъп до европейските фондове, но и за ускоряването на процеса на евроинтеграцията. Цялата среща в София създаде атмосфера на по-голямата интеграция и на необходимостта да преминем към решаването на проблемите.

Мислите ли, че 30-ото издание на Срещата на върха на ПСЮИЕ, което се проведе в София, изпраща послание за по-голяма стабилност и диалог в региона на Югоизточна Европа?

- Абсолютно. Напълно е безспорно, че стабилността е на първо място, това дори не беше дискутирано, защото всички заемаме позицията да бъде съхранен мирът, имайки предвид, че в региона, в непосредственото обкръжение съществуват големи конфликти между страните и новосъздадени конфликти, които не могат да бъдат предвидени, (и) в този смисъл регионът показа своята доза стабилност и никой не повдигна тази тема, а повсеместно бе демонстрирана необходимостта от конкретизация и намирането на ясни и конструктивни решения, както за решаването на проблемите между някои страни, така и за навлизането в детайли в процеса на евроинтеграцията.

Г-н Мацут, каква роля играе България като съсед и партньор на Сърбия в настоящия политически контекст?

- Току що се видях с президент Йотова на двустранна среща, на която много откровено разговаряхме по въпроси, които вече дълго време остават отворени (и) които според личното ми мнение не са от решаващо значение за отношенията, които са отлични, тъй като България е наш непосредствен съсед и нашите отношения винаги са били високо ниво. И аз мисля, че има двустранно разбиране въпросите да се решават.

Говорихме конкретно за нов контролно-пропускателен пункт, който да бъде отворен при вече съществуващия ГКПП "Калотина-Градина". За този проект са разговаряли (сръбският) президент (Александър) Вучич и българският премиер (Румен Радев), мисля, че това ще бъде една от първите реализации, които със сигурност ще се случат в най-близко бъдеще.

Има ли някакъв срок за изграждането на този нов временен контролно-пропускателен пункт между България и Сърбия, да кажем две седмици, три седмици, тъй като през летния сезон има толкова голямо струпване, че дори българите от населените места в Сърбия, които работят в София и околностите, не могат да стигнат навреме на работните си места?

Не сме говорили за поставянето на някакъв конкретен срок, но мисля, че скоро ще бъде подписан договор за започване на дейностите и ще се създаде план за изграждане на временния контролно-пропускателен пункт и до края на туристическия сезон със сигурност ще имаме решение.