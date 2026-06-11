Турско министерство е против присъствието на френски въоръжени сили на кипърска територия

Турското министерство на отбраната излезе с официално изявление, в което осъжда наскоро подписаното Споразумение за статута на силите (SOFA) между Франция и Република Кипър, което урежда присъствието на френски въоръжени част на кипърска територия, съобщи сайтът „Тюркийе тудей".

„Споразумението, подписано между Франция, която няма никакъв статут на гарант в Кипър, и гръцко-кипърската администрация, което цели едностранно да промени крехкото равновесие на острова (о. Кипър) и пренебрегва волята и равните суверенни права на кипърските турци, противоречи на споразуменията за Кипър от 1960 г. и на международното право", се посочва в изявлението на турското министерство на отбраната.

„Тези мерки (...) лишени от всякаква легитимност и чиито последици не са били внимателно проучени, могат да имат опасни последици за южната част на острова", добавят от Министерството, като посочват, че внимателно следят тази „провокация, насочена към дестабилизирането на Източното Средиземноморие".

Споразумението, подписано в понеделник в Никозия между френския и кипърския министър на отбраната, следва изразеното през април желание на френския президент Еманюел Макрон и неговия кипърски колега Никос Христодулидис да се улесни приемането на френски сили в Кипър „за хуманитарни операции в Източното Средиземноморие и Близкия изток", отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган също коментира темата, като заяви: „Нашият отговор ще бъде ясен и силен, в случай че правата на турски граждани или кипърските турци в Източното Средиземноморие бъдат нарушени".

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, целящ обединение с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.