Крайнодесни в Белгия настояват да не се прилагат общоевропейските правила за миграцията

Крайнодясната белгийска партия "Вламс беланг", втора политическа сила, но в опозиция, настоя Белгия да не прилага общоевропейските правила за миграцията, съобщиха местни медии. Променените правила предвиждат по-равномерно разпределение на търсещите убежище в ЕС и влизат в сила от утре.

Федералният парламент вчера обсъждаше необходимите изменения в националното законодателство за въвеждане на европейските правила в продължение на 23 часа. Отбелязва се, че крайнодесните са се опитали да удължат дебатите, като са имали общо пет часа парламентарно време за изказвания. "Вламс беланг" призовава преди да бъдат въведени, изменените правила да бъдат подложени на референдум, пише БТА.

Медиите посочват, че със законовите промени връщанията на чужденци без право на престой в ЕС ще бъдат ускорени, охраната на външните граници ще бъде подобрена, като същевременно държавите от първа линия, където най-често пристигат мигрантите, ще получат правото да преразпределят част от новодошлите или да получават вместо това финансова подкрепа от по-малко засегнатите страни. В началото на тази година Белгия отчете спад в броя на потърсилите убежище. По официални данни страната харчи по 1 млрд. евро годишно за подалите молби за международна закрила.