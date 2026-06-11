Пакистан остава ангажирана с посредничеството между САЩ и Иран

Пакистан, който посредничи между САЩ и Иран, изрази днес съжаление за "военната ескалация", наблюдавана през последните дни в Близкия изток, и потвърди ангажимента си за намиране на "решение чрез преговори", предаде Франс прес.

"Дипломацията и диалогът трябва да бъдат основните принципи за постигане на решение чрез договаряне по всички спорни въпроси", заяви пред журналисти в Исламабад говорителят на пакистанското външно министерство Тахир Андраби след новата размяна на удари в Персийския залив през нощта.

"Трудно е да останем оптимисти предвид подновените военни действия", посочи говорителят. "Нека обаче не затваряме вратата пред пакистанския подход в полза на посредничеството", подчерта той, потвърждавайки, че Исламабад е изпратил писмо в този смисъл до враждуващите страни. "Оставаме ангажирани" с посредничеството, отбеляза Андраби, пише БТА..

Пакистан, който поддържа добри отношения както с Вашингтон, така и с Техеран, активизира усилията си за посредничество от началото на конфликта в края на февруари, надявайки се да посрещне лидерите на двете страни за сключването на споразумение, но засега без резултат, посочва АФП.