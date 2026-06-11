Пактът за миграцията и убежището влиза в сила в ЕС от петък

На 12 юни 2026 г. Пактът за миграцията и убежището ще започне да се прилага във всички държави членки на ЕС. Приет през май 2024 г., Пактът преработи рамката на ЕС в областта на миграцията и убежището и сега представлява основният елемент на новия подход на ЕС към миграцията. За първи път ЕС разполага с всеобхватна рамка в областта на миграцията и убежището със силна защита на външните граници, справедливи и строги правила за предоставяне на убежище и баланс между солидарност и отговорност. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „Миграцията е европейско предизвикателство, което трябва да бъде посрещнато с европейско решение. Ефективно, справедливо и твърдо. Именно това постига Пактът за миграцията и убежището — по-сигурни външни граници, солидарност между държавите членки и по-ефективни процедури за предоставяне на убежище и за връщане. И за да се справим заедно с първопричините за миграцията, продължаваме да укрепваме отношенията си със световните партньори."

Пактът за миграцията и убежището е съчетан с решителна миграционна дипломация, технологично напреднала защита на границите (с въвеждането и пълното прилагане на Системата за влизане/излизане) и нови правила за по-бързо и ефективно връщане, както е посочено в Европейската стратегия за управление на убежището и миграцията. Новият подход вече дава резултати – незаконните преминавания на границите са намалели с 55% в сравнение с преди две години.

Основните елементи на Пакта за миграцията и убежището включват сигурни външни граници, твърди и справедливи процедури за предоставяне на убежище, европейски стандарти за условията на приемане, справедлив баланс между солидарност и отговорност и силни гаранции за спазването на основните права.

От утре новите правила ще бъдат напълно приложими и държавите членки ще могат да ги прилагат на практика.