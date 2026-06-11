Иран: Ормузкият проток е напълно затворен до второ нареждане

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Иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив потвърди днес цялостното затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които САЩ нанесе тази нощ, предаде Франс прес.

"Поради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане", съобщи Органът за управление на морските пътища в Персийския залив, чиято задача е да регулира корабоплаването в региона, пише БТА.

Иран блокира Ормузкия проток от началото на израелско-американската военна операция на 28 февруари, но засега иранските въоръжени сили позволяваха на близо двадесет плавателни съда да преминават през протока всеки ден, припомня АФП.