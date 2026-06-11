14-годишна оцеля, след като падна от 12-ти етаж в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четиринадесетгодишно момиче е паднало от 12-ия етаж на сграда в турския град Адана и е оцеляло, като животът му е извън опасност, съобщават турските медии.

Информационният сайт „Хаберлер" пише, че при падането момичето е преминало през навес на балкон, което е намалило силата на удара му в земята.

Моментът на падането на девойката е бил заснет от камери за сигурност, на които се вижда как минувачи се притичват на помощ, пише БТА.

Според информацията момичето е паднало от жилището си по неизвестни засега причини. Сайтът съобщава, че то е получило множество счупвания, но животът му е извън опасност.