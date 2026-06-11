Ванс предложил да се използва Гислен Максуел за оневиняване на Тръмп по случая "Епстийн"

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Появиха се подробности за извънредна кризисна среща в Белия дом, организирана от най-близкия кръг на Доналд Тръмп, с цел да се обсъди как да се защити администрацията от гнева на привържениците на движението MAGA във връзка с досиетата по случая „Епстийн".

На срещата са присъствали вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, шефката на кабинета Сюзи Уайлс, прессекретарката Каролин Ливит, тогавашната шефка на Министерството на правосъдието Пам Бонди и нейният тогавашен заместник Тод Бланш. Тръмп е отсъствал от срещата.

Ванс се е застъпил за незабавното публикуване на всички документи по делото „Епстийн", като предупредил, че Конгресът скоро ще наложи това, ако администрацията не действа доброволно.

В търсене на решение Ванс предложил странна медийна стратегия - бившият водещ на Fox News Тъкър Карлсън да интервюира най-близката сътрудничка на Епстийн, Гислен Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за трафик на деца с цел сексуална експлоатация.

Според информациите Ванс е твърдял, че нейният разказ би могъл да оневини Тръмп от всякакви обвинения, свързани с Епстийн.

Според „Ню Йорк Таймс" вицепрезидентът е бил загрижен, че дори най-запалените привърженици на Тръмп са били недоволни от меморандума на администрацията, в който се твърди, че Епстийн не е имал клиенти и че няма „достоверни доказателства" покойният педофил да е изнудвал когото и да било.

„Това е огромен проблем", казал Ванс.

Другите присъстващи в залата били скептични към склонността на Ванс да вярва в конспиративни теории. Уайлс заявява, че вицепрезидентът е „конспиративен теоретик от десетилетие".

Ванс също така предложил идеята министерството на правосъдието и ФБР да дадат пресконференция, за да отговорят на въпросите на журналистите относно разрастващия се скандал.

Ако Конгресът настоява за публикуването на документите, тогава може да последва бавно изтичане на компрометиращи информации, които биха могли да навредят на президента и администрацията, се твърди, че е изтъкнал той.

„С цялото ми уважение комуникационната стратегия на тази група ни доведе дотук. Не знам дали ще ни измъкне оттук. И ако ще излезете пред пресата, имате много работа за вършене", се намесил Джеймс Блейър, тогавашен заместник-началник на кабинета на Белия дом.

След това Блейър задал поредица от фиктивни въпроси, за да докаже колко трудно може да бъде да се отговори на някои запитвания.

Бланш, който сега е и.д. генерален прокурор, според информациите е казал, че администрацията може да поиска от съдилищата във Флорида да разсекретят показанията за Епстийн.

Тъй като прагът за разсекретяване на документи е висок, съдилищата вероятно биха отхвърлили искането, а администрацията би могла след това да прехвърли вината за задържането на документите, съобщава "Дейли мейл".

През лятото Бланш подаде искане до съда във Флорида за разсекретяване на документи, свързани с . Както той предвиди, това искане първоначално беше отхвърлено.

Но няколко месеца по-късно, след като през ноември 2025 г. Конгресът прие Закона за прозрачност „Епстийн", за да наложи по-голяма прозрачност – а Тръмп подписа закона съдът разсекрети протокола от заседанията на федералното голямо жури с изтрити части.

Очевидно Бланш също е предложила Максуел да даде показания пред адвокатите на Министерството на правосъдието, като е предложила той да седне на една маса със самата осъдена трафикантка, което той по-късно и направи.

Максуел казала на Бланш, че никога не е била свидетел на нередности от страна на Тръмп, наричайки го „джентълмен във всяко едно отношение".

Според „Ню Йорк Таймс" Дейвид Уорингтън, адвокатът на Тръмп, е предложил да се помилва Максуел по време на срещата.

„Помилването на Максуел, трафикантка на млади момичета, би създало огромен ПР проблем", заявил директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг.

Той изтъкнал, че оцелелите от злоупотребите на Епстийн ще се появят по телевизията, за да разкритикуват остро администрацията за подобен ход.

„Не можем да предложим нищо на Гислен Максуел", е казал Блеър.

„Първо, не знам защо бихме го направили. И второ, ако дадем на Гислен Максуел каквато и да е отстъпка, а тя след това се обърне и каже хубави неща за нас, или каже хубави неща за нас и ние й дадем отстъпка, това ще подкопае целия смисъл от това, че тя казва хубави неща. Това ще подхрани конспиративната теория, точка. Ако няма нищо, което тя да каже, което да ни навреди, не би трябвало да й предлагаме нищо", допълнил той.

По това време „Уол Стрийт Джърнъл" беше подготвил взривяваща статия за писмо за рожден ден, което Тръмп уж е изпратил на Епстийн.

Според информациите президентът се е обадил на висши ръководители от вестник „Уол Стрийт Джърнъл" и на неговия собственик Рупърт Мърдок, за да се опита да попречи на публикуването на статията.

По време на разговор с Ема Такър, британска мениджърка от вестника, той й казал, че тя сигурно мрази Америка", съобщи „Ню Йорк Таймс".

Служителите на Тръмп явно са прегледали набързо статията, докато са били в ситуационната зала.

Малко след това Тръмп одобрил плана да се настоява съдът да разсекрети документите, както предложила Бланш, и публикувал в социалните медии.

„Въз основа на абсурдното медийно внимание, отделено на Джефри Епстийн, помолих главния прокурор Пам Бонди да предостави всички съответни показания пред Голямото жури, при условие че съдът даде одобрение. Тази измама, поддържана от демократите, трябва да приключи, веднага!", посочва той.

В изявление пред „Дейли Мейл" говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън написа, че Тръмп е „напълно оневинен по всичко, свързано с Епстийн".

„И като публикува хиляди страници документи, сътрудничи на искането за призовка на Комитета за надзор на Камарата на представителите, подписва Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн и призовава за повече разследвания на демократичните приятели на Епстийн, президентът Тръмп е направил повече за жертвите на Епстийн, отколкото всеки друг преди него."