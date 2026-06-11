Осем души бяха арестувани при операция срещу мафията в Палермо

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Италианските власти арестуваха осем заподозрени, свързани с мафиотска дейност в Палермо, в рамките на операция, целяща да спре нарастваща вълна от престъпления в части на сицилианската столица, съобщи днес градската прокуратура, цитирана от националната новинарска агенция АНСА.

Според разследващите задържаните са свързани с клана Томазо Натале-Сан Лоренцо, който действа в няколко квартала на Палермо, пише БТА.

Прокуратурата посочи, че операцията е предприета с цел "незабавно противодействие на ескалацията на престъпността", наблюдавана от ноември насам. Последният инцидент от тази поредица е нападение срещу база на компания за коли под наем, която според властите е била подложена на серия от сплашвания.

Сред арестуваните има лица, заподозрени в опит за изнудване и опит за убийство. Според прокуратурата престъпленията са били извършени с използване на т.нар. мафиотски методи, което представлява утежняващо обстоятелство, съгласно италианското законодателство.

Операцията е проведена съвместно от подразделения на Карабинерите и Държавната полиция на Италия.