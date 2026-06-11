22-ма загинаха при катастрофа с вертолет в Кашмир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 22 души са загинали при вчерашната катастрофа на вертолет в контролираната от Пакистан част на Кашмир, съобщиха днес пакистанските служби за сигурност, цитирани от Ройтерс.

На кадри от мястото на катастрофата се виждат стълбове гъст, черен дим, издигащи зад сградите, където се е разбил хеликоптерът.

Според службите за сигурност загиналите са 19 войници, един майор и двама полковници, пише БТА.

Военнослужещите бяха погребани с военни почести в ковчези, покрити с пакистански знамена и носени от войници от артилерийско подразделение, базирано в Кашмир.

Въоръжените сили на Пакистан вчера казаха, че вертолетът Ми-17 се е разбил заради техническа неизправност и че всички на борда му са загинали. Било е наредено разследване на конкретната техническа причина за инцидента, добавиха те.

Катастрофата се случи в момент, когато в Кашмир бяха въведени строги мерки за сигурност след сблъсъци между поддръжници на неотдавна забранен съюз на групи на гражданското общество и силите за сигурност, при които в неделя бяха убити най-малко 11 души.