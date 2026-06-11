В Румъния признаха професията "пилот на дрон"

Професията „пилот на дрон" вече е официално призната в Румъния, съобщават местните медии. Административната стъпка се дължи на инициатори от окръг Тимиш и се случва във време, когато устройствата се използват все по-често в различни сфери на живота - от селското стопанство и опазването на околната среда, през картографирането и промишлените инспекции, до киното и спешните интервенции, отбелязва Диджи24.

Професията на бъдещето, както я определят местните медии, ще бъде вкарана от Министерството на труда в така наречената Класификация на професиите в Румъния (Clasificarea Ocupațiilor din România – COR) - официалната държавна номенклатура, използвана за идентифициране, йерархизиране и кодиране на всички професии и длъжности, упражнявани в румънската икономика, пише БТА.

Предстои да бъдат разработени и първите оторизирани квалификационни курсове за възрастни, така че заинтересованите да могат да получат национално признат професионален сертификат и да имат официалната работа като пилот на дрон.

Над 25 000 физически и юридически лица в Румъния са регистрирали поне един дрон в Румънската администрация за гражданска авиация (AACR) според данни, публикувани в местните медии през октомври 2025 г. Най-много пилоти на дронове има в Букурещ, Клуж и Тимиш.