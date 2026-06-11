Кремъл призова Иран и САЩ да се върнат на масата за преговори

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Кремъл призова днес Иран и САЩ да "се върнат на масата за преговори" след нова нощ на бомбардировки в Близкия изток и ново затваряне на Ормузкия проток от Техеран, предаде Франс прес.

"Призоваваме всички страни в конфликта към сдържаност и да се върнат на масата за преговори", каза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Той предупреди за риска от "по-нататъшни негативни последици" от тази "ескалация на напрежението" за ситуацията в региона и за "глобалната икономика".

"Обезпокоени сме от това", каза още Песков, цитиран от БТА.

Междувременно също призова САЩ и Иран "незабавно" да прекратят военните операции.

Говорителят на Министерството на външните работи на Китай Лин Цзян повтори "сериозното безпокойство на Пекин във връзка със ситуацията".

"Китай настоятелно призовава засегнатите страни незабавно да прекратят военните си операции и да се върнат към диалог и преговори", каза той на редовен брифинг за медиите.

Страните трябва да отговорят на продължаващите посреднически усилия и да сключат споразумение за "пълно и трайно прекратяване на огъня възможно най-скоро", каза Лин Цзян, чиято страна подкрепи посредническите усилия на Пакистан.