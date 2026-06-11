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Папа Лъв XIV пристигна на Канарските острови за последния етап от посещението си в Испания, където ще се срещне с мигранти, прекосили опасните води на Атлантическия океан, за да стигнат до Европа. Понтификът призовава за по-хуманно отношение към мигрантите по света, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Спирката на испанския архипелаг край западния бряг на Африка е централен момент от едноседмичното посещение на папата в Испания, в рамките на което той посочи, че ескалиращите конфликти са тласнали света в дълбока криза.

Хуан Карлос Лоренсо, координатор на Испанската комисия за бежанците на Канарските острови, заяви, че папската визита на Канарите, където утре ще се срещне с около 1000 мигранти, е „знаково събитие“.

„Тя ще бъде силен сигнал в защита на човешките права, уважението и достойнството, които всички хора заслужават, независимо от своя произход“, каза Лоренсо.

Той кацна в Гран Канария, един от най-големите острови на испанския архипелаг, където ще се срещне с няколко хуманитарни организации за подпомагане на новопристигнали мигранти, преди да положи цветя пред паметника на загиналите в морето мигранти.

Според неправителствената организация „Каминандо фронтерас“ („Caminando Fronteras“ ) през 2025 г. над 3000 души са загинали при опит да достигнат Канарските острови.

Понтификът, който през последните месеци остро критикува световните лидери, заяви пред испанския парламент в понеделник, че липсата на помощ за мигрантите по света поставя под въпрос „етичната основа на международния ред“.

За разлика от по-голямата част от Европа Испания възприе политика на по-голяма отвореност към мигрантите и въведе програма за предоставяне на право на пребиваване на повече от половин милион души без документи.

Инициативата обаче предизвика критики от страна на лидерите на местната и европейската крайна десница. В Испания има хиляди мигранти с неопределен правен статут поради бавните темпове на разглеждане на случаите им.