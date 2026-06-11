САЩ: Извадихме от строя трети танкер в Оманския залив

Въоръжените сили на САЩ заявиха днес, че снощи са извадили от строя трети петролен танкер в Оманския залив, който се опитвал да транспортира ирански петрол въпреки американската блокада, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Военните уточниха, че това е третият търговски кораб, изваден от строя от техните сили тази седмица.

„Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) предприе действия срещу плаващия под флага на Гвинея-Бисау „Ем/Ти Джалвир“, докато той се опитваше да транспортира петрол от Иран през Оманския залив. Американски летателен апарат изстреля две ракети „Хелфайър“ по машинното отделение на кораба, след като екипажът многократно не се съобрази с нарежданията на американските сили“, се казва в изявление на Централното командване.

В изявлението се добавя, че танкерът е един от „девет плавателни съда, които не са изпълнявали нарежданията“, които американските сили са извадили от строя от влизането в сила на блокадата.

На кадри от публикувано заедно с изявлението видео се вижда експлозия след удара по кораба.

Два кораба, плаващи под флага на Палау, бяха „извадени от строя“ по-рано тази седмица, посочва Асошиейтед прес.