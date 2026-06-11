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Рюте: НАТО ще обсъди по-честното разпределение на помощта за Украйна

Николай Желязков, БТА

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

На предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще вземем решение за продължаване на подкрепата за Украйна и ще обсъдим необходимостта тази отговорност да бъде по-честно разпределена между съюзниците. Това каза днес генералният секретар на пакта Марк Рюте на среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в централата на алианса в Брюксел.

По думите на Рюте на срещата в турската столица ще бъдат приети решения за укрепване на военното производство. Той посочи, че в навечерието на събитието в Анкара се предвижда следващата седмица в Брюксел военните министри от НАТО да обсъдят постигането на целите за отбранителни разходи и за способности, както и нуждата общите отбранителни планове да бъдат постоянно съобразявани с промените в средата за сигурност, съобщава БТА. 

САЩ остават изцяло посветени на НАТО, заяви Рюте в отговор на въпрос дали може да се очаква подкрепа от Вашингтон в случай на нападение срещу някой от съюзниците. Над 80 хиляди американски войници са в Европа, уточни генералният секретар на пакта.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

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