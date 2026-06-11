Тръмп: Удряме Иран много здраво тази вечер, скоро ще превземем и остров Харк

САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер" и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура и пазарите на тази близкоизточна страна, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.
„В недалечно бъдеще ще превземем остров Харк и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните петролни и газови пазари, подобно на това, което направихме във Венецуела", каза Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.
По-рано пред телевизия "Фокс нюз" Тръмп заяви, че САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран.
Държавният глава каза, че американски изтребители действат в небето над Иран.
Тръмп заяви още, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките.
Той изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.