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Тръмп: Удряме Иран много здраво тази вечер, скоро ще превземем и остров Харк

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер" и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура и пазарите на тази близкоизточна страна, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА. 

„В недалечно бъдеще ще превземем остров Харк и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните петролни и газови пазари, подобно на това, което направихме във Венецуела", каза Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

По-рано пред телевизия "Фокс нюз" Тръмп заяви, че САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран. 

Държавният глава каза, че американски изтребители действат в небето над Иран.

Тръмп заяви още, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките.

Той изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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