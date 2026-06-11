Иран: Мълчанието за заплахите на САЩ ще засили регионалната и глобалната несигурност

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Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че бездействието на международната общност пред лицето на заплахите от страна на САЩ ще доведе до по-голяма несигурност както в региона, така и в световен мащаб, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Той направи това изявление днес по време на телефонен разговор с върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Двамата дипломати обсъдиха текущата ситуация в региона на Близкия изток, както и водената от САЩ война срещу Иран.

Арагчи също така осъди неотдавнашното американско нападение, като го определи като явно нарушение на Устава на ООН и на международното право.

Той заяви, че тези действия са подкопали примирието, като добави, че Вашингтон носи отговорност за опасните последици, произтичащи от нападенията.