Иран: Мълчанието за заплахите на САЩ ще засили регионалната и глобалната несигурност

Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че бездействието на международната общност пред лицето на заплахите от страна на САЩ ще доведе до по-голяма несигурност както в региона, така и в световен мащаб, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
Той направи това изявление днес по време на телефонен разговор с върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.
Двамата дипломати обсъдиха текущата ситуация в региона на Близкия изток, както и водената от САЩ война срещу Иран.
Арагчи също така осъди неотдавнашното американско нападение, като го определи като явно нарушение на Устава на ООН и на международното право.
Той заяви, че тези действия са подкопали примирието, като добави, че Вашингтон носи отговорност за опасните последици, произтичащи от нападенията.