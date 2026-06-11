Нигер криминализира хомосексуализма

Нигер обнародва нов наказателен кодекс, криминализиращ за пръв път хомосексуализма, както и "интерсексуалните" и "асекусалните" практики, предвиждайки сурови наказания до 20 години затвор, съобщиха днес съдебни представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Въпреки че хомосексуализмът и досега беше тема табу в Нигер – държава с преобладаващо мюсюлманско и консервативно общество, досега той не беше изрично криминализиран.

Няколко африкански страни като Буркина Фасо, Сенегал и Гана наскоро затегнаха законите си срещу ЛГБТК+ общността.

Съгласно новия наказателен кодекс на Нигер "всеки човек, който практикува или се опитва да практикува непристоен или неестествен акт или участва в ЛГБТКИА+ практики, или прави опити да участва в сексуални отношения с лица от същия пол, се наказва с лишаване от свобода за срок от пет до десет години" и глоба до 100 милиона нигерски франка (около 150 000 евро).

Някои части от наказателния кодекс на Нигер са дори още по-сурови, по-специално към "всеки, който встъпва в брак с лице от същия пол", което се наказва с "от 10 до 20 години затвор". Същото наказание ще се прилага и за "всяко лице, което управлява, ръководи, стопанисва, финансира или участва в клубове, общества, организации или асоциации за хомосексуални или ЛГБТКИА+ хора“.

Промените в наказателния кодекс започнаха при предишния граждански режим на президента Мохамед Базум под натиска на мюсюлмански организации и членове на парламента. Той беше свален с военен преврат на 26 юли 2023 г.