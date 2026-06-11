САЩ и Южна Корея обсъдиха мерки за засилване на ядреното възпиране

САЩ и Южна Корея обсъдиха в Сеул мерки за засилване на ядреното възпиране и повишаване на готовността срещу разрастващата се оръжейна програма на Северна Корея, съобщи днес южнокорейското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Срещата се състоя на фона на нарастващи опасения, че Пхенян разширява капацитета си за производство на материал за ядрени оръжия. Неотдавна севернокорейски държавни медии разпространиха кадри, на които лидерът на страната Ким Чен-ун инспектира нов завод за производство на ядрен материал и призовава за значително увеличаване на нейните ядрени сили, отбелязва Ройтерс и БТА.

Шестото заседание на Консултативната група по ядрени въпроси беше съпредседателствано от ръководителя на отбранителната политика на Южна Корея Ким Хон-чол и високопоставения представител на американското министерство на отбраната Робърт Суфър, който отговаря за политиката по ядреното възпиране и оръжията за масово унищожение. В разговорите участваха още представители на министерствата на отбраната и външните работи, както и на разузнавателните служби на двете страни.

Двете страни обсъдиха и допълнителни начини за укрепване на съюзническото ядрено възпиране и бойната готовност.

Миналата седмица Северна Корея публикува снимки от посещение на Ким Чен-ун в новооткрито съоръжение за производство на ядрен материал. Тогава лидерът е разгледал и планове за по-нататъшно разширяване на ядрените сили на страната, което според анализатори е знак за намерението на Пхенян да увеличи производството на делящи се материали.

Старшият изследовател в Корейския институт за национално обединение Хон Мин заяви, че производството на ядрен материал с военно предназначение и способността на Северна Корея да произвежда бойни глави в големи количества може да са по-високи от досегашните оценки. По думите му това би било възможно, ако няколко обекта за обогатяване на уран заработят с пълен капацитет, включително съоръженията в Кансон, новият комплекс в Йонбьон и предполагаем обект в Кусон.

Според "Уолстрийт джърнъл" капацитетът на Северна Корея за обогатяване на уран може да нарасне с около 75%, след като новото съоръжение в Йонбьон достигне пълна производствена мощност. Изданието се позовава на анализ на базираната в Лондон Организация за контрол над въоръженията VERTIC.

Според анализа комплексът разполага с над 9000 центрофуги, способни да произвеждат около 160 килограма високообогатен уран годишно. Това е допълнение към вече съществуващия производствен капацитет, оценяван на около 215 килограма годишно.

Началото на седмицата Си Цзинпин посети Пхенян, което е първата му визита в Северна Корея от седем години. Двете страни подчертаха засилването на политическото, икономическото и културното сътрудничество, без да споменават денуклеаризация.

Консултативната група по ядрените въпроси беше създадена след подписването на Вашингтонската декларация през 2023 година. Документът предвижда по-широк достъп на Южна Корея до информация за американското ядрено планиране при евентуален конфликт със Северна Корея.

Настоящите разговори се провеждат и в момент, когато Сеул работи по поемането на военновременния оперативен контрол над своите въоръжени сили от Вашингтон. Процесът поставя въпроси за бъдещата координация между двете съюзнически държави по отношение на ядреното планиране и въоръжените сили.