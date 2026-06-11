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Синът на Берлускони катастрофира край Милано

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Пиер Силвио Берлускони СНИМКА: Екс/@rep_milano

Пиер Силвио Берлускони, син на покойния четирикратен италиански премиер Силвио Берлускони и самият той медиен магнат, оцеля при тежка пътна катастрофа, предаде АНСА.

Колата на главния изпълнителен директор на медийния холдинг на клана Берлускони е била ударена от автомобил в община Милано, навлязъл в насрещното движение. Катастрофата е станала вчера. Пиер Силвио се е прибирал от офиса си. Той се е отървал само с леки наранявания. Автомобилът, ударил колата му, се е движел с висока скорост и водачът е изгубил контрол над него. При сблъсъка е била смачкана предната част на автомобила на Пиер Силвио Берлускони, но са се отворили въздушните възглавници в колата.

Вследствие на инцидента Пиер Силвио не е променил програмата си за днес, която предвижда и събитие по повод третата годишнина от смъртта на Силвио Берлускони, пише БТА. 

Пиер Силвио Берлускони СНИМКА: Екс/@rep_milano

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