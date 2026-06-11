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Сирийският президент е поканен на ново посещение в САЩ

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Ахмед аш Шараа КАДЪР: Екс/@Xshooterrr

Сирийският президент Ахмед аш Шараа е получил покана за ново посещение в САЩ, съобщи Франс прес. 

То е планирано за 14 юни, макар че към момента няма официално потвърждение от сирийските или американските власти.

Поканата идва няколко месеца след срещата на Аш Шараа с Доналд Тръмп през ноември 2025 г. Това бе първото посещение на сирийски държавен глава в Белия дом след независимостта на Сирия през 1946 г.

Поканата идва и на фона на засилените дискусии около ролята на Сирия в регионалната сигурност. В интервю за Ен Би Си на 7 юни президентът Тръмп заяви, че сирийското ръководство е готово да съдейства за ограничаване на влиянието на "Хизбула" в Ливан. "Сирия има лидер, който свърши добра работа за много кратко време и ще се радва да помогне", каза Тръмп, коментирайки възможността за по-целенасочени действия срещу групировката.

Според дипломати Вашингтон оказва натиск върху Дамаск от началото на конфликта между Израел и Ливан през март да предприеме мерки срещу проиранските структури, действащи по общата сирийско-ливанска граница, отбелязва АФП.

Ахмед аш Шараа КАДЪР: Екс/@Xshooterrr

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