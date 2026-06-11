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Германка роди близнаци за трети пореден път

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Бебе СНИМКА: Pixabay

Германка роди близнаци за трети пореден път - рядък случай, който лекарите определят като изключително необичаен, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Момиченцата Юлия Аня Валентина и Естефания Лорена Мария са се родили на 27 май в болница във Фюрт, провинция Бавария. Това е третата поредна бременност с близнаци за Ясмин Ритнер и съпруга ѝ Андреас.

През лятото на 2023 г. семейството посрещна момчетата Даниел и Емилио, а година по-късно се родиха Симоне и Анастасия.

„Веднъж е нещо специално. Два пъти е необикновено. Три пъти подред е трудно за вярване“, написаха от лечебното заведение в публикация в социалните мрежи.

Лекарката Аня Фьорстер, която е наблюдавала и трите бременности, определи случая като изключителен, особено предвид факта, че семейството не е използвало методи за асистирана репродукция. По думите ѝ става въпрос за рядко стечение на обстоятелствата.

Едно от новородените момичета носи името на лекарката.

„Винаги съм искала да имам много деца“, казва майката Ясмин Ритнер, цитирана от ДПА. Съпругът ѝ Андреас допълва, че се чувства щастлив от голямото семейство.

Бебе СНИМКА: Pixabay

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