Най-малко двама загинаха при пожар във ваканционна сграда на о. Майорка (Снимки)

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Най-малко двама души загинаха и няколко бяха ранени тази сутрин при пожар във ваканционна сграда в курорта Магалуф, разположен на испанския остров Майорка, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Огънят е избухнал около 5:00 ч. сутринта местно време на третия етаж на сградата. Обитателите са направили неуспешен опит да потушат пламъците, които впоследствие са се разпространили към горните етажи. Пожарът е бил погасен два часа по-късно, пише БТА.

Единият от загиналите е 58-годишен аржентински гражданин, а другата жертва е жена, чиято самоличност все още не е установена, казаха от службата за гражданска защита.

Четирима от пострадалите остават в болница.

Около 20 собственици на апартаменти в изгорялата сграда ще бъдат временно настанени в хотели.

Магалуф е популярен с плажовете си и нощния си живот курорт, който е посещаван предимно от млади британски и германски туристи. Градчето е разположено на 22 километра западно от Палма де Майорка, столица испанската автономна област Балеарски острови.

Все още не е ясна причината за пожара.